Florenz (SID) - Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Marko Marin wird offenbar Teamkollege von Mario Gomez beim italienischen Erstligisten AC Florenz. Wie die Gazzetta dello Sport am Sonntag berichtete, hat sich der Klub aus der Toskana mit Marins bisherigem Arbeitgeber FC Chelsea auf eine Leihgeschäft bis zum Saisonende geeinigt. Daneben soll die Fiorentina eine Kaufoption über fünf Millionen Euro für den 25 Jahre alten Mittelfeldspieler erhalten.

Der frühere Mönchengladbacher und Bremer besitzt in London noch einen Vertrag bis 2017. Unter Teammanager José Mourinho ist Marin allerdings chancenlos. Bereits in der abgelaufenen Saison hatten die Blues Marin an den spanischen Spitzenklub FC Sevilla ausgeliehen, mit dem er die Europa League gewann.