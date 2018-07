Bagdad (AFP) Das geistliche Oberhaupt der Christen im Irak, Patriarch Louis Sako, hat sich enttäuscht vom beschränkten Umfang der US-Intervention in dem Land gezeigt. Die Haltung von US-Präsident Barack Obama, lediglich militärische Hilfe zum Schutz der Kurden-Hauptstadt Erbil zu leisten, sei enttäuschend, schrieb der chaldäische Patriarch in einem am Sonntag veröffentlichten offenen Brief. Damit gebe es wenig Hoffnung, dass die Dschihadisten-Gruppe Islamischer Staat (IS) besiegt werden und die von den Dschihadisten Vertriebenen zurückkehren könnten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.