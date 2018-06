Teheran (AFP) Während des morgendlichen Berufsverkehrs steigt ein gewaltiger Feuerball über Teheran auf, Bewohner des Viertels Asadi sind geschockt: Kurz nach dem Start am Flughafen Mehrabad zerschellt dort ein iranisches Passagierflugzeug, dutzende Leichen liegen an der Absturzstelle verstreut. Bei dem Unglück am Sonntag sterben nach Regierungsangaben 38 Insassen der Maschine von Sepahan Airlines - doch einige scheinen das Inferno überlebt zu haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.