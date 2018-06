Gaza (dpa) - Im Gaza-Krieg zwischen Israel und den Palästinensern ist in der Nacht erneut eine dreitägige Feuerpause in Kraft getreten. Darauf hatten sich Israel und die radikal-islamische Hamas am Sonntag geeinigt, wie israelische Regierungsvertreter und die Hamas-eigene Nachrichtenagentur Al-Araj bestätigten. Damit ist der Weg zur Wiederaufnahme von indirekten Gespräche zwischen Israelis und Palästinensern in der ägyptischen Hauptstadt Kairo frei. In den Verhandlungen geht es um eine dauerhafte Waffenruhe nach mehr als einem Monat Krieg.

