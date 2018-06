Jerusalem (AFP) Nach der Einigung auf eine neuerliche befristete Waffenruhe im Gazakonflikt hat Israel eine Rückkehr an den Verhandlungstisch in Aussicht gestellt. Die israelische Delegation werde am Montag zu den Gesprächen nach Kairo zurückkehren, wenn die Feuerpause eingehalten werde, sagte ein israelischer Regierungsvertreter am Sonntagabend. Nach schwierigen Verhandlungen hatten sich Israelis und Palästinenser zuvor auf eine erneute dreitägige Waffenruhe geeinigt. Sie soll um 23.01 Uhr MESZ in Kraft treten.

