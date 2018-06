Berlin (SID) - Der Deutsche Schwimmverband (DSV) hat Johanna Friedrich aus Magdeburg für die Heim-EM in Berlin nachnominiert. Die 19-Jährige wurde von Chef-Bundestrainer Henning Lambertz nach einem Leistungstest im Trainingslager auf Sardinien in die 28-köpfige Mannschaft der Beckenschwimmer berufen.

Friedrich soll am 18. August im Velodrom der Hauptstadt über 400 Meter Freistil an den Start gehen. Die deutsche Meisterin hatte sich im Juni eine Ellenbogen-Fraktur zugezogen. Die EM in Berlin beginnt in dieser Woche zunächst mit den Wettbewerben der Freiwasserschwimmer.