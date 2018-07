Ankara (AFP) Der bisherige Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan hat die Präsidentschaftwahl in der Türkei bereits im ersten Wahlgang gewonnen. Nach Auszählung von 98 Prozent der Stimmzettel erhielt der islamisch-konservative Politiker bei der Wahl am Sonntag 52,2 Prozent der Stimmen. Türkische Fernsehsender berichteten, Erdogan wolle nach seinem Wahlsieg in einer Istanbuler Moschee beten und anschließend in die Hauptstadt Ankara reisen.

