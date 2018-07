Ankara (AFP) Noch vor Schließung der Wahllokale bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei hat sich Oppositionskandidat Ekmeleddin Ihsanoglu über ungleiche Wettbewerbsbedingungen beschwert. "Es war ein unfairer, unausgewogener Wahlkampf", klagte Ihsanoglu bei seiner Stimmabgabe am Sonntag in Istanbul. Eine Begründung für seinen Vorwurf lieferte er nicht mit, dafür gab sich der Hauptrivale des bisherigen Regierungschefs Recep Tayyip Erdogan siegesgewiss: "Heute werden die schweigenden Massen erhört, und wir werden locker im ersten Durchgang gewinnen."

