Ankara (AFP) In der Türkei sind am Sonntagnachmittag die Wahllokale für die Präsidentschaftswahl geschlossen worden. Die 53 Millionen Wahlberechtigten konnten bis 17.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MESZ) ihre Stimme abgeben. Sie waren erstmals aufgerufen, ihren Präsidenten direkt zu wählen. Mit ersten Ergebnissen wird am Abend gerechnet.

