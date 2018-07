Teheran (AFP) Beim Absturz eines Passagierflugzeugs im Iran sind nach Medienberichten am Sonntag fast 50 Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine sei um 09.18 Uhr Ortszeit (06.48 MESZ) kurz nach dem Start am Flughafen Mehrabad im keine fünf Kilometer entfernten Stadtteil Asadi abgestürzt, berichtete der staatliche Fernsehsender Irinn. Ein Behördenvertreter sagte der amtlichen Nachrichtenagentur Irna, an Bord der Maschine seien 48 Menschen gewesen. Ein Feuerwehrsprecher sagte: "Alle Passagiere sind tot." Unklar blieb zunächst, ob es auch Opfer am Boden gegeben hat.

