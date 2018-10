Paris (AFP) Der französische Außenminister Laurent Fabius besucht am Sonntag den Irak. Fabius sei am Morgen aus Frankreich abgereist, um in Bagdad ein Gespräch mit seinem irakischen Kollegen Hoschjar Sebari zu führen, teilte das Außenministerium in Paris mit. Anschließend werde Fabius im nordirakischen Erbil den Präsidenten der autonomen Kurdenregion, Massud Barsani, treffen. Auch Begegnungen mit Vertretern der christlichen Minderheit sowie mit kurdischen Abgeordneten, die der jesidischen Minderheit angehören, stünden auf dem Programm.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.