Kairo (AFP) Die Palästinenser haben Israel mit ihrer Abreise von den Verhandlungen über einen dauerhaften Waffenstillstand in Kairo gedroht, sollte die israelische Delegation nicht bis Sonntagnachmittag zurückkehren. "Wir haben morgen ein Treffen mit den ägyptischen (Vermittlern)", sagte der palästinensische Chefunterhändler Assam al-Ahmed am Samstag in der ägyptischen Hauptstadt. "Wenn sich herausstellt, dass die israelische Delegation Bedingungen für ihre Rückkehr stellt, werden wir diese Bedingungen nicht akzeptieren."

