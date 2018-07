Bregenz (dpa) – Zwei Deutsche Alpinisten sind in den österreichischen Bergen steile Felswände hinabgestürzt und gestorben. Ein 65-jähriger Bergsteiger kletterte am Freitag auf die Roggalspitze in Vorarlberg, als sich ein Gesteinsbrocken löste und sein Sicherungsseil durchtrennte, wie die Polizei bestätigte. Der Mann aus dem Raum Stuttgart stürzte 100 Meter bis zum Fuß der Felswand und wurde tödlich verletzt. Der Kletterkamerad des Mannes blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Freitag war ein 24-Jähriger in den Salzburger Bergen 200 Meter in die Tiefe gestürzt.

