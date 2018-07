Teheran (dpa) - Bei einem Flugzeugabsturz in Teheran sind mindestens 48 Menschen ums Leben gekommen. Eine kleine Passagiermaschine einer iranischen Airline verunglückte am Morgen kurz nach ihrem Start auf dem Inlandsflughafen Mehrabad offenbar wegen eines Motorschadens, wie die Nachrichtenagentur Irna berichtet. Demnach starben bei dem Unglück 40 Passagiere, darunter 7 Kinder. Berichten zufolge wurden drei Überlebende in Krankenhäuser gebracht. Auf Bilder war eine riesige schwarze Rauchwolke zu sehen. Die Maschine befand sich auf dem Weg nach Tabas südöstlich von Teheran.

