New York (AFP) UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon hat die irakischen Politiker zur raschen Bildung einer Regierung aufgerufen, die von allen Gesellschaftsteilen akzeptiert werden kann. "Eine solche Regierung sollte die Nation gegen die Bedrohung durch den Islamischen Staat (IS) mobilisieren können", erklärte Bans Sprecher am Samstagabend (Ortszeit) am UN-Sitz in New York. Angesichts des IS-Vormarsches sei es um so dringender, dass die Parteien gemäß des von der Verfassung vorgegebenen Zeitrahmens einen neuen Regierungschef nominieren.

