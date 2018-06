Berlin (dpa) - Spitzenjobs in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft werden laut einer Untersuchung der Beratungsfirma Kienbaum immer riskanter. Im laufenden Jahr seien bereits zum jetzigen Zeitpunkt sechs Vorstände großer börsennotierter Unternehmen unfreiwillig abgetreten - und damit so viele wie im gesamten Jahr 2013. Dies berichtet die "Welt am Sonntag". Es zeige sich ein Trend, den der Personalberater Hermann Sendele mit einer wachsenden "Hire and Fire"-Mentalität begründete.

