Washington (AFP) US-Kampfflugzeuge und Drohnen haben erneut Angriffe auf Stellungen der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) im Nordirak geflogen. Bei mehreren Angriffen nahe der Kurdenhauptstadt Erbil seien am Sonntag eine Mörserstellung sowie mehrere Fahrzeuge mit Geschützen zerstört worden, erklärte das US-Militärkommando Centcom. Es war der dritte Tag in Folge, an dem die US-Luftwaffe IS-Stellungen beschoss.

