Washington (AFP) Die US-Luftwaffe hat am Samstag den zweiten Tag in Folge Stellungen der Dschihadisten-Gruppe Islamischer Staat (IS) im Nordirak angegriffen. Wie das Pentagon in Washington mitteilte, schossen Kampfdrohnen und Flugzeuge gegen 17.20 Uhr MESZ auf zwei gepanzerte Truppentransporter, von denen auf jesidische Zivilisten geschossen wurde.

