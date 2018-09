Bagdad (AFP) Das Bundesgericht im Irak hat einen Bericht des Staatsfernsehens zurückgewiesen, wonach es Regierungschef Nuri al-Maliki im Streit mit dem Präsidenten des Landes angeblich Recht gegeben habe. Die Richter hätten über eine Klage al-Malikis bisher nicht entschieden, teilte das Gericht am Montag in Bagdad mit. In der Mitteilung wurde auch nicht der Eingang einer Klage bestätigt. Es habe lediglich eine frühere Entscheidung über das Prozedere zur Nominierung des irakischen Regierungschefs aus dem Jahr 2010 veröffentlicht, hieß es weiter. Der Staatssender Irakija habe diese Veröffentlichung fälschlich als Urteil über die Rechtmäßigkeit der Klage Malikis dargestellt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.