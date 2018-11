Kabul (AFP) Amnesty International wirft der US-Militärjustiz vor, die Tötung von tausenden afghanischen Zivilisten bei Einsätzen der US-Armee nicht angemessen untersucht zu haben. Es habe sich "eine Kultur der Straflosigkeit" etabliert, hieß es in einem an Montag in Kabul veröffentlichten Bericht der Menschenrechtsorganisation. Amnesty befragte nach eigenen Angaben 125 Zeugen und Angehörige von Opfern. Außerdem wurden Berichte über 97 Vorfälle während des Einsatzes der internationalen Afghanistantruppe Isaf ausgewertet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.