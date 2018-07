Shanghai (AFP) Der Autobauer Audi akzeptiert in China nach eigenen Angaben eine behördliche Strafe wegen "monopolartiger Praktiken". Die betroffene Tochter FAW-Volkswagen kooperiere eng mit den Behörden und akzeptiere deren Auflagen, teilte Audi China am Montag mit. FAW-Volkswagen ist eine Gemeinschaftsfirma des deutschen Unternehmens und des drittgrößten chinesischen Autoherstellers First Automotive Works. Sie wurde zur Audi-Produktion in China gegründet.

