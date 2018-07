Würzburg (AFP) Der vor dem Landgericht Würzburg als Autobahnschütze angeklagte Fernfahrer Michael Harry K. hat zum Prozessauftakt am Montag ein Teilgeständnis abgelegt. Es sei zutreffend, dass er etwa ab Herbst 2009 auf deutschen Autobahnen eine "mir nicht erinnerliche Anzahl an Schüssen" auf die Ladung von Lastwagen abgegeben habe, räumte der 58-Jährige in einer von seinem Verteidiger verlesenen Erklärung ein. Allerdings bestritt er dabei energisch, den Tod von Menschen in Kauf genommen zu haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.