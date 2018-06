Düsseldorf (AFP) Die große Koalition will einem Zeitungsbericht zufolge Wirte und Hoteliers, die ihren Kunden Internetzugang via WLAN anbieten, vor Abmahnungen schützen. Laut einem Gesetzentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums sollen Anbieter von öffentlichem WLAN nur noch "zumutbare Pflichten" erfüllen müssen, um eine illegale Nutzung wie etwa den Download von Musik-Raubkopien zu verhindern, wie die "Rheinische Post" am Montag berichtete. Die Zeitung berief sich auf Koalitionskreise. Hintergrund sei, dass viele Wirte bislang auf ein WLAN-Angebot verzichteten, weil sie bei Fehlverhalten von Kunden mit Abmahnungen rechnen mussten.

