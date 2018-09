Hannover (AFP) Der Hersteller Continental ruft Motorradreifen zurück, weil sie Luft verlieren können. Rund 170.000 Reifen verschiedener Produktlinien mit den Abmessungen 120/70 ZR 17 und 120/70 R 17 seien betroffen, teilte das Unternehmen am Montag in Hannover mit. Produziert wurden sie demnach von 2007 bis 2014. Wer solche Reifen habe, solle sich an den Händler wenden, der sie ihm verkauft hat. Dort würden sie ab sofort kostenlos ausgetauscht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.