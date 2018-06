Berlin (AFP) Der Entschädigungsfonds zur extremistischen Gewalt wird überwiegend von Opfern rechtsradikaler Übergriffe in Anspruch genommen. Von den zwischen 2009 und Ende 2013 gestellten 744 Anträgen an den Entschädigungsfonds bezogen sich 680 auf rechtsextremistische Übergriffe, wie aus einer am Montag vom Bundestagspressedienst veröffentlichten Regierungsantwort auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen hervorgeht. Bei weiteren 61 Anträgen waren sonstige extremistische Übergriffe der Hintergrund.

