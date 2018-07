Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat gegen Deutschland und 23 weitere Länder Vertragsverletzungsverfahren im Zusammenhang mit der geltenden Richtlinie zur Energieeffizienz eingeleitet. Die 24 Mitgliedstaaten, darunter auch Frankreich, müssten die Richtlinie bis zum 22. September in nationales Recht umsetzen, teilte die Kommission am Montag in Brüssel mit. Ursprünglich hätte die Umsetzung bereits am 5. Juni abgeschlossen sein müssen. Nun wurde die Frist verlängert. Reißen die 24 Staaten sie erneut, kann die Kommission vor den Europäischen Gerichtshof ziehen.

