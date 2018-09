München (AFP) Papierservietten, Pappteller oder bunte Lebensmittelverpackungen enthalten amtlichen Angaben zufolge oft gesundheitsgefährdende Substanzen. Eine Untersuchung der Farben, mit denen diese Produkte bedruckt sind, habe ergeben, dass "Verbraucher so wenig wie möglich mit solchen Substanzen in Kontakt kommen sollten", sagte Andreas Luch vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) der "Süddeutschen Zeitung" vom Montag. Bundesernährungsminister Christian Schmidt (CSU) will dem Bericht zufolge eine strengere Verordnung für Druckfarben durchsetzen.

