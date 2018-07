Berlin (AFP) In der Debatte über einen deutschen Beitrag im Irak-Konflikt hält Unionsfraktionsvize Andreas Schockenhoff (CDU) einen militärischen Einsatz Deutschlands unter bestimmten Umständen für denkbar. "Für den Fall eines UN-Mandats könnte sich die Bundeswehr an der Absicherung von Hilfstransporten vor Ort beteiligen", sagte Schockenhoff am Montag zu "Spiegel Online". "Auch sollte Deutschland dann nicht ausschließen, bestimmte Gruppen in der Krisenregion mit Waffen zu unterstützen."

