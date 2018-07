Moskau (AFP) Die Ukraine und Russland haben sich nach Angaben des russischen Außenministers Sergej Lawrow auf eine humanitäre Mission des Roten Kreuzes in der Ostukraine geeinigt. Der Nachrichtenagentur RIA Nowosti zufolge äußerte Lawrow am Montag die Hoffnung, dass die "humanitäre Aktion unter der Schirmherrschaft des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz" in naher Zukunft vonstatten gehen könne. Es sei zu hoffen, dass Russlands westliche Partner der Hilfsmission keine Hindernisse in den Weg legen würden.

