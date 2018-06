Straßburg (AFP) Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte urteilt am Dienstag erneut über das Wahlverbot für Häftlinge in Großbritannien. In dem Fall geht es um zehn Gefängnisinsassen, die in Straßburg geklagt hatten, weil sie bei den Europawahlen 2009 nicht ihre Stimme abgeben durften. Die Straßburger Rechtsprechung zu einem allgemeinen Wahlverbot für Häftlinge ist eindeutig: Ein Land darf nicht systematisch Häftlingen das Wahlrecht entziehen, ohne die Art und Schwere der begangenen Straftat in Betracht zu ziehen. Aus demselben Grund waren schon Länder wie die Türkei und Russland verurteilt worden. Großbritannien pocht auf seine Souveränität und lehnt Änderungen bisher ab.

