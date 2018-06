Berlin (dpa) - Der Wald brennt und alle Bewohner sind in großer Gefahr. Ein Held muss her - und passenderweise ist Dusty Crophopper in der Nähe.

Er lässt sich gerade zum Löschflieger ausbilden. Lieber würde er zwar wie früher Rennen fliegen, doch ein Getriebeschaden vereitelt diesen Traum. In "Planes 2 - Immer im Einsatz" muss das berühmte Flugzeug lernen, dass er noch vieles lernen muss und dass Ruhm nicht alles ist.

Die wahren Helden sind diejenigen, die sich für andere einsetzen und dabei unter Umständen sogar ihr Leben riskieren. Im Animationsfilm sind es die Maschinen der Löschfliegerstaffel, die in einem Nationalpark unter Lebensgefahr versuchen, die Flammen unter Kontrolle bringen und die Gäste eines Hotels mitten im Wald zu retten.

(Planes 2 - Immer im Einsatz, USA 2014, 84 Min., FSK ab 0, von Robert Gannaway, u.a. mit den deutschen Stimmen von Henning Baum, Martin Halm und Kathrin Glaube)