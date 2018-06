Berlin (dpa) - In den Vereinigten Staaten konnte der neue Streich von Regisseur Luc Besson unlängst den ersten Platz der Kino-Charts erklimmen, noch vor "Hercules" und dem "Planet der Affen".

Der französische Kult-Regisseur ("Das fünfte Element") lässt die US-Schauspielerin Scarlett Johansson ("Her"), die diesen November 30 Jahre alt wird, in "Lucy" von einer normalen Studentin zur hyperintelligenten, schmerzunempfindlichen Superfrau mutieren. Zuvor war Lucy entführt und dazu gezwungen worden, ein Päckchen mit einer besonderen Droge in ihrem Körper zu transportieren.

Als die Chemikalie freigesetzt wird, entwickelt Lucy übermenschliche Fähigkeiten. In einer weiteren Rolle des Action-Spektakels ist der Oscar-Preisträger Morgan Freeman zu sehen.

(Lucy, Frankreich 2014, 89 Min., FSK ab 12, von Luc Besson, mit Scarlett Johansson, Min-sik Choi, Morgan Freeman)