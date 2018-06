Paris (AFP) Der Gründer des berühmten Pariser Eissalons Berthillon, Raymond Berthillon, ist gestorben. Berthillon starb am Samstag im Alter von 90 Jahren, wie das Familienunternehmen am Montag mitteilte. Der Stammladen auf der Insel Saint-Louis im Herzen der französischen Hauptstadt ist seit Jahrzehnten bei Touristen wie Gourmets gleichermaßen beliebt, oftmals bilden sich endlose Schlangen davor. In diesem Jahr feierte der Eissalon seinen 60. Geburtstag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.