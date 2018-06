Düsseldorf (SID) - Das von der WM bekannte Freistoßspray könnte schon am ersten Bundesliga-Spieltag in knapp zwei Wochen im deutschen Profifußball zum Einsatz kommen. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag mitteilte, sprach sich der Ligavorstand im Rahmen seiner Sitzung in Düsseldorf einstimmig für eine Anwendung des Hilfsmittels in der Bundesliga und 2. Bundesliga zum frühestmöglichen Zeitpunkt aus.

"Die Tendenz beim Freistoßspray war nach den positiven Erfahrungen bei der WM in Brasilien von unserer Seite aus positiv", sagte DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig der Bild-Zeitung: "Deshalb haben wir jetzt im Ligavorstand mit Hochdruck an einer Entscheidung gearbeitet. Dass das Votum einstimmig war, zeigt, wie überzeugt wir von dem Spray sind. Jetzt muss der DFB noch die letzten Details klären."

Nach der Lösung letzter offener Fragen durch den Deutschen Fußball-Bund könne der genaue Einführungstermin also festgelegt werden. Es werde aber angestrebt, das Spray erstmals am Wochenende des Bundesliga-Starts (22. bis 24. August 2014) in den obersten beiden Spielklassen einzusetzen, hieß es in der Mitteilung.

"DFB-Präsident Wolfgang Niersbach und auch ich persönlich haben bereits während der WM in Brasilien deutlich zum Ausdruck gebracht, dass wir uns eine Einführung des Freistoßsprays in der Bundesliga und 2. Bundesliga vorstellen können", sagte der deutsche Schiedsrichter-Chef Herbert Fandel: "Vorausgesetzt, es gibt auch bei den Vereinen eine klare Mehrheit dafür. Wir arbeiten mit unseren Schiedsrichtern an einer Umsetzung zum frühestmöglichen und fachlich sinnvollen Zeitpunkt."

Vertreter aus der Bundesliga hatten zuletzt bereits eine zügige Einführung des Hilfsmittels gefordert. "Ich kann nicht verstehen, warum wir möglicherweise noch bis zum Winter warten müssen", sagte Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler der Rheinischen Post: "Auf welche Erfahrungswerte sollen wir noch warten. Ich würde mir wünschen, dass bei der DFL entschieden würde, dass wir damit in zwei Wochen schon starten."

Mit Blick auf die Torlinientechnik wurde zudem wie angekündigt eine zeitnahe Ausschreibung beschlossen, deren Ergebnis bei der nächsten Mitgliederversammlung im Dezember präsentiert werden soll. Dort wird erneut über die Einführung abgestimmt.

Hinsichtlich des Videobeweises möchte der Ligavorstand dagegen zunächst die technischen Entwicklungen sowie das Genehmigungsprozedere innerhalb des Weltverbandes FIFA weiter verfolgen.