Frankfurt/Main (SID) - Präsident Peter Fischer (61) von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat seine Kandidatur für eine weitere Amtszeit angekündigt. Das teilte der Verein am Montag mit. "Ich kenne die Aufgaben und Herausforderungen für diesen Verein und habe mir klare Ziele für die kommenden drei Jahre gesteckt, die ich gemeinsam mit meinen Präsidiumskollegen und den Mitarbeitern am Riederwald angehen möchte", sagte Fischer. Bei einer Wiederwahl in der Mitgliederversammlung im Januar 2015 würde Fischer in seine fünfte Amtszeit gehen.