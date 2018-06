Bremen (SID) - Nach dem Abschluss der Vorbereitungsphase glaubt Werder Bremens Geschäftsführer Thomas Eichin an einen sportlichen Aufschwung bei den Hanseaten. "Die Mannschaft präsentiert sich homogener, ist wesentlich besser eingespielt. Die Handschrift von Trainer Robin Dutt ist klarer zu erkennen", sagte der 47-Jährige in einem Interview mit dem kicker.

Er sei von einer Verbesserung in der Bundesliga überzeugt, so Eichin weiter: "Angefangen hat es 2013 als 14. mit 34 Punkten, danach sind wir mit Robin Dutt Zwölfter mit 39 Punkten geworden. Vielleicht reicht es für einen einstelligen Tabellenplatz."

In den kommenden Tagen steht bei den Norddeutschen allerdings das DFB-Pokalspiel am Sonntag (14.30 Uhr/Sky) beim bayerischen Regionalligisten FV Illertissen im Fokus. In den vergangenen drei Jahren war der ehemalige Europapokalsieger regelmäßig in der ersten Runde bei einem Amateurklub ausgeschieden.