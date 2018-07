Bremen (SID) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss zum Pflichtspielauftakt am kommenden Wochenende wohl auf Theodor Gebre Selassie verzichten. Der Tscheche (27) laboriert an einem Ödem im rechten Oberschenkelknochen und droht für das Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim FV Illertissen auszufallen. Das teilten die Hanseaten am Montag mit.

"Wir müssen die Belastung bei Theo komplett runterfahren. Ob er am Sonntag spielen kann, ist sehr fraglich", sagte Werder-Coach Robin Dutt. Auch Ludovic Obraniak (muskuläre Probleme) setzte am Montag vorsichtshalber aus. Stürmer Franco Di Santo absolvierte nach seiner Innenbanddehnung ein individuelles Lauftraining.