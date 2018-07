Kigali (dpa) - Ein Student aus Deutschland wird wegen Ebola-Verdachts in einem Krankenhaus in Ruanda untersucht. Der Mann wurde mit Symptomen, die typischerweise auch bei Ebola auftreten, in einer Klinik der Hauptstadt Kigali isoliert. Er war vor kurzem aus Liberia zurückgekehrt. Es handelt sich um den ersten Ebola-Verdachtsfall in Ruanda. Das Virus hat sich bislang in Liberia, Sierra Leone, Guinea und Nigeria verbreitet.

