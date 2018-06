Bagdad (AFP) Der irakische Präsident Fuad Masum hat den schiitischen Politiker Haidar al-Abadi laut einem Fernsehbericht mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. "Das Land ist jetzt in Ihren Händen", sagte Masum am Montag bei einer kurzen Zeremonie in Bagdad, die im Fernsehen übertragen wurde, an al-Abadi gerichtet. Zuvor hatte das schiitische Parteienbündnis im Parlament al-Abadi für das Amt des Regierungschefs nominiert und damit den amtierenden Ministerpräsidenten Nuri al-Maliki offen herausgefordert.

