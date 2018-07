Rom (AFP) Italien dringt angesichts des Vormarsches der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) im Nordirak auf eine koordinierte Unterstützung der Kurden durch die EU. "Wir sprechen nicht von einer Militärintervention, sondern von einer Unterstützung, auch militärischer Art, der Kurdenregierung", sagte die italienische Außenministerin Federica Mogherini am Montag in einem Radiointerview. Sie habe sich an die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton gewandt und ein Treffen der EU-Außenminister angeregt, bei dem auch über die Konflikte im Gazastreifen und Libyen beraten werden solle.

