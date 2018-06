Donezk (dpa) - In Donezk in der Ostukraine haben Regierungseinheiten mit schwerer Artillerie erneut Stellungen der Separatisten beschossen. Nach heftigem Granateneinschlag seien Krankenwagen und Löschfahrzeuge zu den betroffenen Vierteln gerast, teilte die Verwaltung von Donezk mit. Über einigen Stadtteilen stehe dichter Rauch. Ein Geschoss der ukrainischen Armee schlug in ein Straflager ein. Ein Häftling starb, mehr als 100 flohen, ein Teil der Männer kehrte jedoch später zurück.

