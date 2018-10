Washington (dpa) - Der irakische Ministerpräsident Nuri al-Maliki hat nach einem CNN-Bericht Sicherheitskräfte an strategisch wichtigen Punkten in der Hauptstadt Bagdad positioniert. Die ihm ergebenen Soldaten und Polizisten seien unter anderem rund um die Grüne Zone, dem Diplomatenviertel der Stadt, stationiert worden und hätten mehrere Brücken blockiert. Auch Panzer seien zu sehen. Ein CNN-Kommentator wertete den Schritt als ein "Muskelspiel" Al-Malikis, der sich weigert, seine Macht abzugeben. So bekräftigte er in einer Fernsehansprache, dass er im Amt bleiben werde.

