Moskau (dpa) - Russland liefert in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Roten Kreuz humanitäre Hilfe in die von blutigen Kämpfen erschütterte Ostukraine. Darüber informierte Kremlchef Wladimir Putin den EU-Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso, wie der Kreml mitteilte. Der russische Präsident habe dabei auf die "katastrophalen Folgen" der ukrainischen Militäroperation in den südöstlichen Regionen des Landes hingewiesen. Zuvor hatte Moskaus Außenminister Sergej Lawrow mitgeteilt, dass sich Russland und die Ukraine auf Hilfslieferungen durch das IRK geeinigt hätten.

