Pristina (AFP) Im Kosovo haben Spezialeinheiten der Polizei 40 mutmaßliche Dschihadisten festgenommen. Die Kosovaren würden verdächtigt, im Bürgerkrieg in Syrien an der Seite von "Terrororganisationen" gekämpft zu haben, verlautete am Montag aus Polizeikreisen. Die Männer wurden demnach von der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) und der mit Al-Kaida verbündeten Al-Nusra-Front rekrutiert. Bei etwa 60 Durchsuchungen wurden den Angaben zufolge "Sprengsätze, Waffen und Munition" sichergestellt. Auch Treffpunkte von Muslimen, die zur Anwerbung von Dschihadisten dienten, wurden durchsucht.

