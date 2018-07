Goch (dpa) - Ein Polizist hat in Goch am Niederrhein einen Mann erschossen, der laut Polizeibericht drohend auf ihn zukam und auf Ansprache nicht reagierte. Die Polizei hatte einen Hinweis erhalten, dass ein Mann mit einem spitzen Gegenstand in der Hand durch einen Park laufe und den Gegenstand dabei hin- und herschwinge. Die Besatzung eines Streifenwagens habe den Mann angesprochen, teilte die Polizei in Kleve mit. Dieser aber habe nicht reagiert und sei drohend auf die Beamten zugegangen. Daraufhin habe ein Beamter einen Schuss aus seiner Dienstwaffe auf den 35- bis 40-Jährigen abgegeben.

