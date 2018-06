Zürich (SID) - Wenn ab Dienstag rund 1400 Athleten aus 50 Ländern bei den 22. Leichtathletik-Europameisterschaften in Zürich (bis 17. August) um Medaillen kämpfen, kommen auch die Fans vor den TV-Geräten voll auf ihre Kosten. Insgesamt werden rund 100 Stunden live von den sechs Wettkampftagen aus dem legendären Letzigrund-Stadion übertragen. Weltweit werden bis zu 370 Millionen Live-TV-Zuschauer erwartet.

ARD und ZDF planen mit mehr als 40 Live-Stunden aus der Schweiz - hinzu kommen Berichte in den Nachrichten und Magazinsendungen. Außerdem bieten beide Sender unter www.sportschau.de und www.zdfsport.de Video-Livestreams an. Eurosport will sogar über 50 Stunden live von den europäischen Titelkämpfen berichten. Insgesamt werden 47 Titel vergeben, 24 bei den Männern und 23 bei den Frauen.