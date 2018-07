Jerusalem (AFP) Der kriegerische Konflikt um Gaza hat dem zuvor boomenden Fremdenverkehr in Israel einen harten Dämpfer verpasst. Im Juli ging die Zahl ausländischer Besucher gegenüber dem Vorjahresmonat um 26 Prozent auf 218.000 zurück, wie die Statistikbehörden am Montag mitteilten. Das ist die niedrigste Zahl an ausländischen Urlaubern in diesem Sommermonat seit 2007.

