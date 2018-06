Kiew (AFP) Der russische Präsident Wladimir Putin begibt sich am Donnerstag auf die Schwarzmeerhalbinsel Krim, die Russland im März in sein Staatsgebiet eingegliedert hatte. Wie der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag mitteilte, wird Putin dort mit Abgeordneten des russischen Parlaments zusammentreffen und eine Rede halten. Die Nachrichtenagentur RIA Nowosti zitierte den Sprecher mit den Worten, die Abgeordneten "fast aller" in der Duma vertretenen Parteien würden anwesend sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.