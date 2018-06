Madrid (AFP) In der Straße von Gibraltar haben die spanischen Behörden am Montag knapp 270 afrikanische Flüchtlinge in kleinen Booten in Sicherheit gebracht. Der Seerettung zufolge befanden sich 267 Menschen in den 28 Booten, darunter auch drei Minderjährige. Die Flüchtlinge wurden von zwei Schiffen der Küstenwache und einem Helikopter in den Hafen der südlichen Stadt Tarifa geleitet. Kurz zuvor hatten die Behörden von rund 200 Flüchtlingen gesprochen, die in Tarifa dem Roten Kreuz übergeben worden seien.

