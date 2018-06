Cincinnati (SID) - Die deutschen Tennisprofis Philipp Kohlschreiber (Augsburg) und Benjamin Becker (Orscholz) haben die zweite Runde des ATP-Masters in Cincinnati erreicht. Der 30-jährige Kohlschreiber schlug am Montag den Franzosen Jeremy Chardy nach 1:57 Stunden mit 6:3, 4:6, 6:4. Kohlschreiber, der den ersten Sieg nach zuvor zwei Niederlagen gegen Chardy feierte, trifft in der nächsten Runde des mit rund vier Millionen Dollar dotieren Hartplatzturniers auf den Weltranglistensechsten David Ferrer (Spanien/Nr. 6).

Der 33 Jahre alte Qualifikant Becker setzte sich gegen den kroatischen Aufschlagspezialisten Ivo Karlovic mit 7:6 (7:5), 6:4 durch. Nach 1:20 Stunden verwandelte der Deutsche seinen ersten Matchball und trifft nun auf den an Nummer drei gesetzten Schweizer Stan Wawrinka.